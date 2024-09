Chan: Pagkatap sa kontrobersiyal nga picture online ‘pamolitika’

Nagduda si Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan nga adunay bolok pamolotika ang mipakatap sa hulagway nga diha sa iyang tapad si Zao Shouqi nga makita nagsul-ob og identification card (ID) sa City Hall.

Kini maoy gibutyag sa Mayor nga nagtuo nga gi-edit ang maong picture nga kabahin sa "smear campaign" ilabi na nga nagkaduol ang piniliay, human nga gitawgan sa SunStar Cebu, Sabado, Septiyembre 7, 2024.

“Sayon kaayo pag-edit sa picture. Di na tinuod, once again, di tinuod nga we issued government IDs for consultants,” pagklaro ni Chan.

Iyang giklaro nga wa mo-isyu og official nga identification cards ang Lapu-Lapu City government ngadto ni Zhao o ni bisan kinsa nga langyaw isip consultant ubos sa iyang administrasyon.

Kahinumduman nga si Zhao lakip sa mga langyaw nga nadakpan atol sa gihimong pagronda sa gidudahan nga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, niadtong Agusto 31.

Si Zhao, uban sa laing 15 ka langyaw lakip na sa iyang anak ang nasikop.

Dugang pa ni mayor Chan gi-atol ang pagpakatap sa maong peke nga picture ilabi na nga nagsingabot ang piniliay ug siya nagduda nga "politically motivated."

“Hapit naman gud ang election maong daghan nang gawas nga mga fake photos og unsa pa na diha,” Chan

Aron sa paghatag og katin-awan sa maong isyu ang mayor mihatag og kopya og dokomento lakip na ang suwat gikan sa Lapu-Lapu City nga Bids and Awards Committee (BAC).

Ang maong suwat nagkanayon nga ang BAC way nadawat o ang pagproseso sa bisan unsa nga request alang sa consultancy services ni Zhao gikan niadtong Hulyo 2019 hangtod na karon.

Laing suwat gikan sa Sangguniang Panlungsod mikonpirmar nga wa usab resolution nga gi-aprobahan nga nagtugot ni Chan nga mosulod og consultancy contract tali Zhao sa susamang petsa.

Gawas sa maong giingong edited nga picture, nitumaw sab ang litrato nga kuha niadtong 2020 nga nagpasalamat si Chan ngadto ni Zhao sa gi-donate nga computer alang sa mga tunghaan ug sa buhatan sa kapulisan.

Sa naunang taho sa SunStar Cebu, giangkon ni Chan nga iyang nahimamat si Zhao sa iyang unang termino isip mayor niadtong 2019, dihang nidonar si Zhao og mga computer ug nanghatag og libreng internet connection sa usa ka tunghaan sa Barangay Pangan-an, Isla sa Olango.

Samtang, giklaro ni Chan nga ang tag-iya sa hotel resort nga gironda niadtong Agusto 31 wa mo-apply og legal POGO license sa siyudad.

Dugang pa nagpadayon ang imbestigasyon, dili lang bahin sa nagpakatap nga litrato kon dili apil na ang mga nangaging insidente nga naglambigit sa mga tawo nga nagpaka aron ingnon nga traffic enforcer nga naggamit og peke nga ID.

Iyang gisubli nga walay langyaw nga opisyal nga nahatagan sa maong identification card sa kagamhanan sa dakbayan, human niadtong nakuha sa mga awtoridad nga giingong government issued ID ni Zhao. / CAV