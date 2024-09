Chan: Pagpaniid batok sa Pogo higpitan

Mas higpitan ang pagpaniid sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga langyaw nga posibling nagpahigayon og Philippine Offshore Ga­ming Operator (Pogo) scam ug aktibidad sa dakbayan human sa pagkadiskobre sa usa ka Pogo hub nga nag­lihok sa usa ka hotel sa Barangay Agus.

Kini ang pamahayag ni Ma­yor Junard “Ahong” Chan nga nahinabi sa SunStar Cebu pinaagi sa telepono sa Dominggo, Septiyembre 1, 2024.

“Tungod kay duna nay mga report sa mga taga gawas sa Pampanga nga nisulod na sa Lapu-Lapu, among gipataas ang among alert level. We’ve triple our efforts because there are already some modus operandi and scams happening,” matod ni Chan.

Sa sayong bahin sa Hulyo, gitaho ni Chan nga ang Siyudad nagpabiling gawasnon sa illegal nga Pogo sukad pa niadtong 2019 apan ang pag-ronda sa Tourist Garden Hotel niadtong Sabado, Agusto 31, nakaaghat sa local government unit nga makig-alayon sa composite teams aron masikop ang mga nalambigit sa illegal offshore gaming ope­rations.

Si Christian Torres, tigpama­ba sa Lapu-Lapu City Police Office, niingon nga nakadawat sila og mga taho sa illegal nga kalihokan nga nahitabo sa hotel niadtong 2023 pa.

“Kanang gi-raid karon since last year, naka-receive na og report ang atong intel community diri na kana nga hotel is suspected nga naay possible Pogo like activities,” matod ni Torres.

Gihatagan og gibug-aton ni Torres nga ang lokal nga pulisya naglisod sa pagsulod sa establisemento tungod sa limitado nga pag-access sa mga kapanguhaan ug ang kinaiya sa mga kalihokan nga "highly technical."

“Pasalamat ta kay na-detect dayun sa national government kay diri sa among capability dili kaayo mi, kuwang, di kaayo mi maka-detect anang cyber activities. Naka-report nata ana, suspected nana siya pero di lang gyud mi ka pene­trate diri sa side sa local kay wala kaayo ta’y kahimanan,” matod ni Torres.

Dugang gibutyag ni Torres nga adunay laing “suspected” nga Pogo hubs nga nag-ope­rate sa mga tourist establishment sa Barangay Mactan, Punta Engaño ug Subabasbas nga ila karong gibantayan.

Niadtong Dominggo, Septiyembre 1, gipaabot pa sa mga awtoridad ang pag-isyu sa Department of Justice og warrant of arrest sa 169 ka mga langyaw nga nasikop atol sa hotel raid niadtong Sabado.

Ang operasyon unang gilusad aron pagluwas sa mga Indonesian national nga gituohang gidakop human ang tulo nila ka mga kababayan nakaik­yas ug nipasaka og reklamo sa slight illegal detention niadtong Hulyo 21 sa Lapu-Lapu City Prosecutor’s Office. / DPS