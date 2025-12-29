Chan: Retention pond nakatabang pagpakunhod sa baha sa Basak

Aron masulbad ang grabeng pagbaha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipatuman ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan ang usa ka retention pond project.
Tumong niini nga sulbaron ang nagbalik-balik nga baha sa dapit sa S. Osmeña sa Barangay Basak nga dugay na nga nailhang natural nga pundohanan sa tubig gikan sa mga kasikbit nga dapit.
Sa usa ka interview, giingon ni Chan nga ang maong retention pond nagkantidad og P1.5 milyon ug duna kini kapasidad nga 75,000 cubic meters.
Gidisenyo kini aron sudlan sa daghang tubig-uwan nga katumbas sa usa ka oras nga walay hunong nga bunok.
Base sa engineering computation, ang maong istruktura mahimong temporaryong pundohanan sa sobra nga tubig aron mapugngan ang dinaliang pagbaha sa higayon nga naay kusog nga ulan.
Bisan kon gihimo pa ang pumping station ug ang sistema sa mga tubo, ang retention pond nagpakita na og positibong resulta.
Nahinumdom si Chan nga human sa niaging uwan nga niabot og 112 millimeters, malampusong napundo ang tubig sa sulod sa pond hinungdan nga niminos ang baha sa mga karsada ug komunidad sa palibot.
Ang maong proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug gisugdan sa lokal nga inisyatiba niadtong Disyembre.
Matod ni Chan, samtang wala pa mahuman ang tibuok sistema, gihimo karon ang manual nga pagpang-declog o paglimpyo sa mga agianan sa tubig aron maseguro nga hapsay ang dagan niini. / DPC