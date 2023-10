Chan: Way brownout sa eleksyon

Walay brownout sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa adlaw sa piniliay.

Kini maoy pasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan atol sa City Peace and Order Council (CPOC) sa Dakbayan aron masiguro ang pagpangandam sa dakbayan alang sa umaabot nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ang tigom gitambungan sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), Department of Education (DepEd) Division sa Lapu-Lapu City, Commission on Elections (COMELEC) Lapu-Lapu City Office, ug Bureau of Jail Management and Penology ( BJMP) niadtong Biyernes, Oktubre 20.

Matod ni Chan nga siya gikatakdang makigtagbo sa mga opisyal sa Mactan Electric Company, Inc. ( MECO), partikular na ni MECO General Manager Gilbert Pagobo, aron masiguro ang ilang pasalig nga masiguro nga walay power interruptions sa siyudad atol sa BSKE karong Oktubre 30.

Si Comelec Lapu-Lapu City Office Chair Ann Janette Chua Hu-Lamban midugang nga iya nang gimandoan ang mga opisyal sa voting center sa pag-andam og solar lights kon ugaling adunay brownout sa adlaw sa eleksyon.

SEGURIDAD

Si Police Col. Mark Sucalit, LLCPO Deputy Director for Operations, niingon nga dili mominus duha ka police personnel ang ilang ibutang sa matag voting center inubanan sa mga uniformed personnel atol sa BSKE.

Matod ni Sucalit nga ilang dugangan usab ang mga personahe sa Philippine Army, Philippine Navy, ug Philippine Coast Guard aron pahugtan ang seguridad karong Oktubre 30.

Matod niya nga ang hiniusang security task force mopahigayon og regular nga checkpoints ug motubag sa dili maayong mga insidente atol sa kalihukan.

Si DepEd Division of Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales niingon nga moabot sa 2,660 ka mga election officer ang moserbisyo sa BSKE sa dakbayan.

Si Andales niingon nga ang maong gidaghanon naglangkob sa 2,600 ka mga magtutudlo sa publikong tunghaan ug dul-an sa 60 gikan sa mga pampublikong tunghaan nga niboluntaryo sa pagserbisyo alang sa piniliay sa 38 ka voting precincts sa Lapu Lapu, nga adunay 685 ka clustered precincts.

Sa Sabado, Oktubre 21, ang Comelec Lapu-Lapu nipahigayon sa “opening and inspecting of ballots and election paraphernalia” sa City Treasurer’s Office.

Gipasabot ni Hu-Lamban nga kini aron masiguro nga mabantayan sa publiko ang ilang pag-inspeksyon sa mga balota ug uban pang materyales sa eleksyon aron masiguro nga malinawon ug matinud-anon ang eleksyon.

Ang kalihukan gisalmutan sa matag representante sa matag kandidato sa BSKE. Ang uban nga napakyas sa pagsulod sa gamay nga lugar nga opisina nagtan-aw sa kalihukan pinaagi sa live stream.

Matod ni Hu-Lamban nga ilang ipang-apod-apod ang mga election material ngadto sa mga nangapil nga mga tunghaan sa 19 ka mga barangay sa Lapu-Lapu usa ka adlaw sa dili pa ang piniliay.

Matod niya nga ihatod usab nila ang mga materyales sa eleksyon sa 11 ka barangay sa Olango ug kasikbit nga mga isla sa samang adlaw uban sa mga police escort. / HIC uban sa PR