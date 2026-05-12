Chao Sy, fistco mo-promote og world title fight sa sugbo

Makigtambayong pagbalik ang Cebu-based Chao Sy International Promotions sa China-based FISTCO Boxing Promotions alang sa usa ka dakong proyekto sa umaabot – ang title defense ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Filipino Pedro Taduran batok sa bag-o niining mandatory challenger nga si Chinese DianXing Zhu.
Mismong ang tag-iya sa Chao Sy International Promotions nga si Cebu sportsman Lorenzo “Chao” Sy ang niingon nga tinguha niyang makigtambayayong og balik sa FISTCO aron i-promote ang Taduran-Zhu world title fight.
Unang nagtambayayong ang duha ka boxing promotional oufits sa Fist of Fury 10: The Eliminator boxing card nga gipahigayon niadtong Sabado, Mayo 9, 2026, sa Cebu Coliseum diin gilupig ni Zhu pinaagi sa unanimous decision si Filipino Ian Abne aron angkunon ang mandatory status alang sa titulo ni Taduran.
Gipasabot ni Sy nga tinguha niyang ipahigayon sa Sugbo ang Taduran-Zhu title fight apan iyang giangkon nga dili kini sayon.
“Atong tan-awon pero mura’g naay chance nga anhi sa Cebu. Lisod man kaayo sa China kay dili pa kaayo kusog ang boxing didto unya estrikto. Puwede pud sa Japan, ” matod ni Sy.
Nagkanayon si Sy nga inig human sa 41st Annual IBF Convention, nga gikatakda karong Mayo-24-28, sa Vietnam, hayan mohimo na sila og dakong lakang kabahin sa panagharong nila ni Taduran ug Zhu.
“Human IBF Convention, mo-offer na ang team ni Zhu ngadto ni Taduran,” batbat ni Sy.
Molampos man sila o dili sa pag-promote sa Taduran-Zhu bout, giklaro ni Sy nga magpadayon ang iyang pakigtambayayong sa FISTCO alang sa umaabot niyang mga promosyon. / ESL