Chao Sy, Gus Go pasidunggan sa 40th SAC-SMB Awards

Duha ka inila nga mga Sugbuanong personalidad kansang suporta sa sports way pagbahar ang hatagan og pasidungog sa giatngan nga 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Brewery (SAC-SMB) Cebu Sports Awards karong Marso 8 sa Ayala Center Cebu Activity Center.
Si Lorenzo "Chao" Sy modawat sa Rico Navarro Trophy isip Sportsman of the Year samtang si Atty. Augusto "Gus" Go tunolan og Presidential Award tungod sa malungtaron nilang nabuhat ug dako kaayo nilang natampo alang sa kalamboan sa paugnat sa kusog sa Sugbo.
Usa ka tinamod nga basketball ug boxing promoter, si Sy nagsugod isip usa ka 16-anyos nga manedyir sa La Fortuna basketball team, usa ka lig-ong puwersa nga midominar sa Cebu commercial basketball niadtong dekada ‘70.
Naglangkob sa mga sikat niyang players niadtong tungora mao sila si Mon Fernandez, Manny Paner, Yoyong Martirez, Joaquin Rojas, Dodie Miego, William Yu, Willy Velasco, ug Zotico Tan.
Si Sy mihimo sab og kasaysayan isip labing bata nga boxing promoter sa Pilipinas sa edad nga 17 anyos. Niadtong 1976, siya maoy nag-promote sa eksplosibong sangka tali sa mga world champions nga sila si Bernabe Villacampo ug Rolando Navarette sa Cebu Coliseum.
Sud sa kapin sa lima na ka dekada, si Sy nagpabiling aktibo sa sports.
Isip Cebu City Sports Commisioner ug consultant sa Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) sa Central Visayas, gibuhi ni Sy ang Cebu boxing pinaagi sa iyang "First of Fury" series ug pagtukod sa Chao Sy Boxing Stable nga naghatag og oportunidad sa mga boksidor nga makab-ot ang ilang damgo.
Sama ni Sy, si Atty. Go padayon nga nagkupot og mahinungdanong papel isip usa ka lider nga nakatabang paghulma sa eksena sa Cebu sports.
Kasamtangang nagsilbe nga presidente sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI), si Go maoy utok sa malampuson nga athletic program sa University of Cebu (UC) nga nakamugna og pipila ka bangiitang mga atleta samtang nilang June Mar Fajardo, Dondon Hontiveros ug RR Pogoy sa natad sa basketbol ug duha ka Olympians nga sila si Elreen Ann Ando ug John Febuar Ceniza sa kalibutan sa weightlifting.
Si Go sab maoy nagpasiugda sa multi-million nga renobasyon sa Cebu Coliseum ingon pag-establisar sa Magnum Sports Complex, nga nakahatag sa mga Sugboanon og usa ka world-class nga pasilidad sa nagkadaiyang sports. / Pooled Report