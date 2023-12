Charlo andam na moaway ni Alvarez

Nanghinaot ang trainer ni American Jermall Charlo nga si Ronnie Shield nga mahan-ay na ang away nila ni Charlo ug Mexican superstar Canelo Alvarez sa sayong bahin sa 2024.

Sa sayong bahin ning tuiga, gihagit na ni Alvarez ang wala’y pildeng si Charlo.

Taliwala sa dakong kantidad nga iyang puwedeng makuha, nibalibad si Charlo sa pagpakigbatok ni Alvarez sa rason nga aduna pa’y taya ang iyang abilidad niadtong higayuna.

Ning higayuna, matod ni Shields nga andam na si Charlo makig-away kang Alvarez.

“I would hope that happens,” matod ni Shields nga napatik sa www.boxingscene.com. “Ca­­ne­lo chooses his opponents. It’s up to him.”

Si Charlo adunay 33-0, 22KOs nga rekord samtang si Alvarez adunay 60-2-2, 39KOs nga baraha.