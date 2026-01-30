Charter Day bonus madawat sa mga kawani sa Cebu City Hall

Makadawat og Charter Day bonus ang mga empleyado sa Cebu City Hall karong tuiga.
Apan ang final nga kantidad magdepende sa resulta sa nagpadayong pagrepaso sa savings sa matag departamento.
Kini samtang ang kagamhanan sa dakbayan nagseguro nga ang pagpagawas sa pundo mosunod gyud sa mga lagda sa budget ug audit.
Matod ni Mayor Nestor Archival niadtong Lunes, bisan kon determinado ang administrasyon sa paghatag sa maong insentibo, ang dakbayan nagtigom pa sa mga makuha nga resources gikan sa nagkalainlaing opisina aron madeterminar kon pila ang mahimong ihatag subay sa balaod.
Ang Cebu City Charter Day saulogon matag Pebrero 24, agi og paghandom sa pagkatukod sa dakbayan isip chartered city niadtong 1937 ubos sa Commonwealth Act No. 58.
Ang City Hall adunay mokabat sa 7,000 ka mga empleyado.
“Naningkamot mi nga mangita kon unsay anaa nga pundo. Kon duna tay igong savings, iapudapod nato kini sa hustong paagi,” matod ni Archival sa mga tigbalita.
Ang mga regular ug casual nga empleyado nakadawat og P25,000 matag usa, samtang ang mga job order (JO) workers nakadawat og P5,000 isip gratuity pay niadtong 2024.
Wala makadawat og bonus ang mga empleyado niadtong 2025 tungod sa ban sa Commission on Elections (Comelec) sa pagpagawas og pundo sa publiko atol sa panahon sa eleksyon.
Gipasabot sa mayor nga ang matag usa sa 27 ka departamento sa siyudad adunay kaugalingong badyet, busa gikinahanglan ang maayong pag-assess sa mga unobligated funds sa dili pa ma-final ang bonus.
“Gusto namo kining buhaton sa saktong paagi. Buot ipasabot, mosunod sa saktong proseso ug seguradong kompleto ang dokumento,” dugang sa mayor. Kini nga paagi gihimo tungod sa mga isyu kaniadto nga gi-flag sa Commission on Audit (COA).
Niadtong 2023, gipahunong sa COA ang pagpagawas sa P71.698 milyunes nga Charter Service Incentives tungod sa kakuwang sa dokumento ug mga report nga nagdetalye sa kontribusyon sa mga nakadawat.
Ubos sa administrasyon ni kanhi Mayor Michael Rama, ang mga empleyado nakadawat og P15,000 nga bonus base sa performance ratings, apan gisuspenso kini sa COA ug gipangayuan og katarungan ug dugang dokumento, uban ang pasidaan nga basin kini ma-disallow kon dili makatuman.
Matod ni Archival, ang mga leksyon gikan sa nangaging audit findings maoy nagsilbing giya sa iyang administrasyon sa pagdumala sa mga insentibo sa empleyado.
Gipaabot nga makabaton og klarong hulagway sa kantidad sa bonus sa sayong bahin sa sunod semana human sa himuong administrative review. / CAV