Charter Day bonus tuyo nga wa giapil sa 2026 budget tungod sa mga isyu sa COA

Gi-zero sa 2026 annual budget ang pundo alang sa Charter Day service incentive sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa wala pa masulbad nga audit findings ug sa kahimtang sa panalapi sa lokal nga gobiyerno, sumala sa mga opisyal sa siyudad.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa City Council budget committee, ang desisyon sa pagtangtang sa pundo alang sa Charter Day bonus gihimo sayo pa sa budget deliberations pinaagi sa initiative sa Office of the Mayor.
Gipasabot niya nga tinuyo ang wala pagbutang og pundo sa executive department alang sa tradisyonal nga insentibo tungod sa mga findings sa Commission on Audit (COA).
Ubos sa giaprobahang 2026 annual budget, ang linya alang sa Charter Day service incentive ubos sa Personal Services nagpakita og zero nga alokasyon.
Matod ni Tumulak, dili kini sayop o nalimtan, kondili usa ka kalkulado nga lakang aron mapanalipdan ang siyudad ug ang mga empleyado batok sa posibleng legal ug pinansyal nga epekto.
Gikutlo sa konsehal ang wala pa masulbad nga audit observation reports nga kaniadto nag-flag sa susamang pagpagawas og bonus.
Niadtong 2024, ang siyudad naggahin og P83,675,000 alang sa Charter
Day incentives, samtang niadtong 2025 misaka kini sa P139,020,000.
Apan ang findings sa state auditors nagkuwestiyon sa pipila ka aspeto sa miaging pagpagawas sa pundo nga nagpasaka sa risgo nga ang umaabot nga paghatag og bonus mahimong masuspenso o ma-disallow kon magpadayon ang kakulang sa compliance.
Si Mayor Nestor Archival kaniadto nipahimangno nga ang pagpagawas og bonus bisan pa sa pending audit issues ug sa naglisod nga kahimtang sa panalapi sa siyudad mahimong mosangpot sa pag-isyu sa COA og Notice of Suspension o mas grabe pa, Notice of Disallowance. / CAV