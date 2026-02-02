Charter Day motutok pagpasidungog sa mga kawani sa Dakbayan sa Sugbo

Pag-ila sa mga kontribusyon sa mga kawani sa dakbayan maoy mahimong sentro sa pagsaulog sa Charter Day sa Sugbo karong tuiga.
Matod ni Mayor Nestor Archival, pasidunggan sa lokal nga kagamhanan ang outstanding workers ug mga kauban nga institusyon pinaagi sa yano ug dili gastuso nga mga kalihukan.
Gibutyag ni Archival nga ang mga awardee nga kawani sa City Hall pasidunggan sa Pebrero 20, samtang ang usa ka testimonial dinner alang sa mga pinasidunggang institusyon ug mga kauban nga organisasyon ipahigayon sa Pebrero 24, nga maoy adlaw sa Charter Day sa dakbayan.
Iyang gipasabot nga gituyo ang pagbahin sa mga kalihukan aron madumala og tarong ang gasto ug ang dagan sa programa.
Gipasabot sa mayor nga ang selebrasyon mahimong yano lang ug nakatutok sa pagpasalamat kaysa sa garbo o kaluho.
Matod ni Archival, bisan og mahimong ipahigayon ang panihapon sa usa ka hotel, dili kini angay tan-awon nga sobra nga paggasto kondili usa ka paagi sa paghatag og bili sa trabaho sa mga kawani.
Samtang, wala pa ma-finalize ang kantidad sa Charter Day bonus alang sa mga kawani sa dakbayan tungod kay gisusi pa sa administrasyon kon pila ang nahabilin nga savings o pundo sa siyudad.
Bisan pa niini, masaligon siya nga makadawat gihapon og insentibo ang mga kawani.
Ang Cebu City Charter Day gisaulog matag Pebrero 24 aron markahan ang pagkatukod sa Sugbo isip usa ka chartered city niadtong 1937. / CAV