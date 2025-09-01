Charter Day sa Naga City gibuksan

Nangulo si Mayor Valdemar M. Chiong sa pormal nga pagbukas sa ka-18 nga Charter Day Anniversary sa Dakbayan sa Naga, niadtong Septiyembre 1, 2025.
Ang selebrasyon gisugdan sa pagpahinumdom ni Mayor Chiong sa mga empleyado sa City Hall sa matinud-anon nga pagserbisyo sa publiko.
Atol sa regular nga flag raising ceremony matag Lunes, gitumbok ni Chiong ang kamahinungdanon sa pag-atiman sa mga panginahanglanon sa ordinaryong Nagahanons nga dunay transaksyon sa City Hall. Iya usab nga gipahinumdoman ang mga trabahante nga unahon ang panginahanglan sa publiko kaysa personal, aron masiguro nga ang mga tawo, ilabi na kadtong gikan sa hilit nga mga baryo, makapauli nga kontento sa gipakitang serbisyo.
Gusto sa mayor nga tinuod nga mabati sa mga taga Naga ang “Service With A Heart” nga slogan sa dakbayan.
Ang dakbayan sa Naga magsaulog sa ilang Charter Day Anniversary matag Septiyembre 5 , subay sa Republic Act 9491, ang Cityhood Charter.
Kabahin sa tinuig nga pagsaulog ang sunod-sunod nga mga kalihokan matag gabii ug ang State of the Naga Address (SONA) sa mayor, nga iyang isumada ang mga kalampusan ug plano alang sa dakbayan. / VLM