Chartered flight service sa isla sa Bantayan gibalik na

Human sa upat ka buwan nga walay biyahe, gipahibalo sa King Aces Travel and Tours Service Inc. nga mo-resume kini sa ilang chartered flight service gikan sa Sugbo paingon sa isla sa Bantayan.
Ang maong kompaniya nipahibalo diha sa ilang social media page sa Facebook sa Martes nga abli na ang seat reservations karon, Septiyembre 10, 2025, sa alas 9:00 sa buntag.
Nasayran nga unang gilusad ang flight service sa 72-seater ATR twin-engine turboprop aircraft sa King Aces Travel and Tours sa Agusto 28, 2024, diin gi-offer ang P888 deals.
Apan sa Mayo 3, 2025, gipahunong kini sa wala pa matinong rason. Gilauman nga makaabag ang flights niini sa pagpaminos sa travel time paingon sa isla og 30 ngadto sa 45 minutos inay mobiyahe og upat ngadto sa lima ka oras pinaagi sa barko.
Gipaabot sab ang padayong paglambo sa turismo sa lugar subay sa maong kalambuan. / ANV