Chavez Jr. gidakop sa kapulisan

Gidakup sa kapulisan si Julio Cesar Chavez Jr. sa miaging adlaw, Enero 8, 2024 (PH time) sa Los Angeles gumikan sa illegal possession of an assault rifle.

Kasamtangang naa sa kustodiya sa Los Angeles Police Department ang kanhi middleweight champion ug anak ni boxing great Julio Cesar Chavez Sr.

Usa ka fan ang nitawag sa kapulisan gumikan kay nahadlok na kini kang Chavez Jr., kinsa gikataho’ng nagumon na sa paggamit og ginadiling drugas.

Sa taho sa TMZ, gisulod sa kapulisan ang balay ni Chavez Jr. ug adunay nakitang “ghost gun,” nga giingong puwede ra mapalit bisan wala’y background check.

Sa miaging semana, si Chavez Jr. nigamit sa social media aron sawayon ang iyang bantugang amahan, kinsa iyang gipasanginlan nga niabusar kaniya ug sa iyang inahan.

“My father tore my mother to pieces, he beat her, he humiliated her, she is traumatized, she can no longer do anything,” matod ni Chavez Jr. nga napatik sa boxingscene.com.

“She was damaged for the rest of her life by the same guy who is damaging me, a f------ bully, who says he wants to help me.”

Sa iyang bahin, si Chavez Sr. nipadayag nang daan sa publiko kabahin sa kondisyon sa iyang anak ug sa lahi nga kinaiyang gipakita niini.