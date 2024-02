CHD way anti-venom alang sa paak sa cobra.

Walay antivenom nga magamit ang Cebu City Health Department (CHD).

Kon ang CHD adunay antive­nom, dili kini makadapat niini.

Mao kini ang giangkon sa CHD ngadto sa Cebu City Council nunot sa hangyo sa konseho ngadto sa CHD nga magpalit o mokuha og mga tambal nga antivenom nunot sa nagkadaghang mga bitin, ila­bi na sa king cobra, sa Sugbo.

Ang pangulo sa CHD nga si Daisy Villa, sa usa ka sulat ngadto sa konseho, pinetsahan og Enero 30, 2024, niingon nga ang mga serbisyo sa bakuna sa CHD limitado lamang sa pinaakan sa iring ug iro, ingon man ang bakuna nga anti-tetanus.

Matod ni Villa nga ang pagpalit sa antivenom wala usab maapil sa 2024 annual budget niini.

Siya usab niingon nga way gibansay nga mga personnel sa pagdumala sa mga tambal usa usab sa mga hinungdan nga nagpugong kanila sa pagtanyag sa mao nga serbisyo.

“As much as this office would like to provide immediate medication to the patients, we are constrained due to the absence of trained personnel and antivenom vaccine,” mabasa ang tipik sa iyang suwat.

Gisulti usab ni Villa sa suwat nga ang pagbaligya ug pagpalit sa antivenom gi-regulate.

Ang SunStar Cebu nisuway pag-contact kang Villa niadtong Dominggo, Pebrero 11, aron mangayo og mga rekisitos o mga kondisyon nga kinahanglang tumanon sa pagpalit og mga tambal nga antive­nom, apan ang mga mensahe nagpabilin nga wala matubag hangtod sa oras sa press.

Sa pagkakaron, ang protocol sa CHD kon dad-on sa ilang buhatan ang pasyente nga napaakan og bitin mao ang pag-refer sa pasyente sa animal bite treatment center niini o sa outpatient department.

Ang pasyente ihatud dayon sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).

Sa iyang suwat, si Villa niingon nga ilang gipili ang VSMCC tungod kay usa kini ka government hospital nga gitugotang makapalit og antivenom pinaagi sa compassionate social grounds nga nagkinahanglan og piho nga mga dokumento.

Ang nangaging mga taho nag-ingon nga ang polyvalent antivenom sa VSMMC naghupot ra sa compassionate special permit (CSP) nga gi-isyu sa Food and Drug Administration (FDA), nga nagpasabot sa iyang limitado nga accessibility alang sa commercial distribution.

Sumala sa FDA, ang CSP usa ka pagtugot nga “signed by the FDA director general granting a qualified institution such as the Department of Health (DOH), a specialized institution, and a DOH-licensed hospital, or a qualified licensed physician the privilege to avail an unregistered or unauthorized drug product, vaccine, or medical device through an FDA-licensed establishment for its restricted use.”

Si Villa, sa suwat, malaumon nga ang bag-ohay nga mga insidente sa mga bitin nga nakita sa Sugbo makaaghat sa DOH sa pagtanyag o pagpahigayon og pagbansay alang sa mga kawani sa mga tambalanan ug mga health center sa pagdumala sa mga pasyente nga napaakan sa makahilong mga insekto o hayop.

Sa iyang bahin, si Cebu City Councilor Nestor Archival niawhag sa CHD sa paghimo og komprehensibong programa alang sa mga insidente sa pagpaak sa bitin.