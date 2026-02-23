Superbalita Cebu

Checker nga natagak sa barko, wa pa makit-i

SunStar TalisayIllustration by Yans Baroy
Padayon pa nga gipangita sa Philippine Cost Guard (PCG) ang usa ka checker sa international cargo vessel kinsa giingong natagak sa dagat sa Dakbayan sa Talisay sa Biyernes, Pebrero 21, 2026.

Giila ang biktima nga si John Carl Romano, 26 anyos, minyo, residente sa Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.

Una na nga gipahibalo sa PCG nga subay sa inisyal nga imbestigasyon, natagak ang biktima human giingong nitikang sa monkey ladder ug gituohang na-slide sa wala pa siya mahagbong sa dagat.

Ang PCG substation sa Dakbayan sa Talisay nipahibalo nga nagpadayon ang gihimo nga search and retrieval ope­ration. / ANV

