Checkpoints hugtan sa HPG 7

Gipanglantawan sa Highway Patrol Group (HPG 7) nga mosaka ang mga kaso sa kawat sa mga sakyanan ning panahon sa holiday season.

Tungod niini, gimandoan sila sa hepe sa Police Regional Office (PRO 7), Police Brigadier General Anthony Aberin, nga mohimo og aksyon aron mapugngan ang posibling pagsaka sa mga kaso sa carnapping sa Central Visayas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, bag-ong nilingkod nga regional chief sa HPG 7, nga ilang ipatuman ang border control and checkpoint operation sa tibuok rehiyon 7.

Gimandoan usab ni Parilla ang matag hepe sa HPG sa lainlaing probinsya sa Central Visayas nga makig-alayon sa police unit sa ilang tagsa-tagsa ka lugar aron molusad og lapad nga checkpoint diin ang ilang target kadtong mga sakyanan nga kadudahan nga kinawat sa laing lugar apan dinhi gibaligya sa mga sindikato.

“Ang atoang mga personnel, like for example sa Metro Cebu, Bohol Negros ug sa Cebu Province, already directed them to coordinate with the territorial units for a joint operation of border control and checkpoint operation,” matod ni Parilla.

Dali ra mailhan sa mga sakop sa HPG ang usa ka sakyanan nga kinawat pinaagi sa pagsusi sa plate number niini kon mihaom ba sa unit.

Gibutyag ni Parilla nga dunay mga sakyanan nga gi-carnap sa Luzon apan dinhi sa Central Visayas gibaligya nga maoy target sa iyang mga personnel.

Gumikan niini, giawhag karon ni Parilla ang publiko nga kon duna silay paliton nga second hand nga sakyanan, labing maayo nga ipasusi una sa ilang buhatan kon dili ba kini alarmado nga kinawat.

Mahimong sila na mismo ang magduda kon ang sakyanan nga gibaligya second hand ug gibaligya sa barato nga presyo apan bag-o pa nga model.

Dunay record sa tanan nga mga sakyanan ang HPG kon kanus-a kini napalit ug kinsa usab ang nanag iya niini ug masayran usab dinhi kon na report kini nga gi carnap.

Giabisuhan usab ang publiko nga dili magpataka og parking sa ilang mga sakyanan sama sa motorsiklo nga kanunay nga target sa mga kriminal aron dili sila mabiktima sa kawat.