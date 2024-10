Cheetahs 3-0 ang tinguha kontra Fighting Maroons

Mga duwa karon:

5:15 pm- USC batok SHS-AdC (High School)

6:45 pm- UP batok BC (College)

Suwayan pagkulit sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa sa ilang pagpakigsangka sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa main game karong Martes sa gabii, Oktubre 15, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Kon modaog ang Cheetahs, hayan makig-uban sila sa University of Cebu (UC) Webmasters sa liderato.

Ning sangkaa, taas ang morale sa Cheetahs tungod sa mga resulta sa nag-una nilang duha ka mga tahas diin ilang gipangwisiwisi ang Cebu Roosevel Memorial Colleges (CRMC) Mustangs, 90-68, ug University of San Carlos (USC) Warriors, 73-66.

Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons natanggong sa four-way tie sa 1-2 nga rekord.

Sa premirong duwa, ang high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Ma­gis Eagles makigsangka sa USC Baby Warriors.

Sa mga duwa niadtong Dominggo, Oktubre 13, gipangmakmak sa USC Warriors ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa nag-inusarang duwa sa college division.

Sa high school division, gipakuratan sa CITU Wildkittens ang University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers, 65-61, gipanglampornas sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 87-53, samtang gipangkawras sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang BC Baby Cheetas, 63-40. / ESL