Cheetahs buhi pa alang sa ilog sa top 2

5:15 pm- CITU batok SCSC (High school)
6:45 pm- UV batok BC (College)
Buhi pa ang paglaom sa Benedicto College (BC) Cheetahs alang sa inilugay sa Top 2 sa college division human nila gipangkawras ang Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Wildcats, 70-68, niadtong Lunes sa gabii, Dsiyembre 1, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ang Cheetahs ningkatkat sa 10-2 nga rekord nga naghatag kanila og dugang kahayag aron makasulod sa Top 2 nga kasamtangang gipuy-an sa University of Cebu (UC) Webmasters ug defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, nga pulos adunay 11-2 nga rekord ning pagsuwat.
Aron magpabiling buhi ang paglaom sa Cheetahs sa inilugay og luna sa Top 2, kinahanglan nilang dag-on ang katapusan nilang duha ka mga tahas batok sa Green Lancers karong Miyerkules sa gabii, Disyembre 3, ug batok sa University of San Recoletos (USJ-R) Jaguars karong Biyernes, Disyembre 5.
Grabe ka krusyal ang kombati sa Cheetahs ug Green Lancers karong gabii gumikan kay dako ang posibilidad nga ang modaog mao ang makaseguro og puwesto sa Top 2 unya modakin-as sa ikatulo ang mapilde.
Mahinungdanon ang pagsulod sa Top 2 gumikan maghatag kini og twice-to-beat nga benepisyo sa nagkaduol nga semi-finals.
Sa high school nga duwa niadtong Lunes, gipangkusokuso sa UC Baby Webmasters ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 67-49. / ESL