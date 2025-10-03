Cheetahs daog sa kinawrasay

Gilupig sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang University of Southern Philippines-Foundation (USPF) Panthers sa kinawrasay, 91–83, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 2, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, napahugtan sa Cheetahs ang ilang paggunit sa ikaduhang luna dala ang 3-0 nga rekord, sunod sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, nga adunay 5-0 nga rekord.
Sa ilang bahin, ang Panthers nakasinati sa ikatulo nilang pilde sulod sa upat ka mga duwa.
Sa pagpangulo ni Den Rick Orgong, ang Cheetahs sayong ningratsada ug nakamugna dayon kini og 15-3 nga labaw sa 1st quarter. Ning puntoha, gimugna ni Orgong ang 11 sa iyang kinatibuk-ang 23 puntos.
Human niini, kontrolado na sa Cheetahs ang kombati ug niburot pa sa 86-64 ang ilang labaw sa hinapos nga bahin.
Ning-aksyon paggukod ang Panthers apan wala na sila nakalahutay gumikan kay nahikawan na sila sa oras.
Sa high school division, nakabawi ang USPF gumikan kay ningdaog ang Baby Panthers batok sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Junior Wildcats, 69-61.
Ang Baby Panthers ningsaka sa 2-1 nga rekord samtang Junior Wildcats nahagbong sa 1-1 nga baraha.
Sa laing bahin, wala’y ipahigayon nga mga duwa karong Sabado, Oktubre 4 hangtod na sa Oktubre 8 gumikan kay gamiton ang New Cebu Coliseum alang sa Miss Asia Pacific International.
Mobalik ang aksyon sa torneyo karong Oktubre 9. / ESL