Cheetahs gikawras ang defending champ Lancers

Gibuntog sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang reigning champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 76-65, para sa usa ka makabungog nga daog sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) men’s basketball niadtong Dominggo, Oktubre 26, 2025m sa Cebu Coliseum.
Si Kenneth Babalcon maoy nangulo sa opensa sa Benedicto pinaagi sa iyang 13 puntos, upat ka assists, ug tulo ka rebounds, samtang si Serge Gabinez nitunol og 11 puntos, pito ka rebounds, upat ka steals ug usa ka block, ug si Junil Bulan nihatag og 11 puntos.
Ang Cheetahs nisaka sa 5-2 (win-loss) record, samtang ang Lancers natagak sa 6-2 nga baraha.
Ang Lancers gipangulohan ni Kent Ivo Salarda nga nibuhat og 15 puntos ug Karl Cabulao nga adunay 10 puntos. / RSC