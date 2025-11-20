Cheetahs gikilaw ang Warriors sa Cesafi

Gikuniskunis sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang University of San Carlos (USC) Warriors, 82-58, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament sa Cebu Coliseum niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025.
Ang Cheetahs big man nga si Serge Gabines nipabuto og 24 puntos, pito ka rebounds, ug duha ka steals.
Sa sayo pa lang nga bahin sa duwa, gidominar na sa Cheetas ang Warriors sa 22-13 nga labaw sa first quarter.
Wala na gyud nilingiw ang Cheetahs og nibulhot kini og dagan ngadto sa kadaugan.
Samtang sa high school division, gilubong sa the Sacred Heart School–Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 79-59.
Gitimon ni Henry Kristoffer Suico ang han-ay nga lupad sa Magis Eagles sa iyang 15 puntos, lima ka assists, duha ka steals, ug duha ka rebounds. / RSC