Cheetahs gipakaging sa Jaguars

Gipakaging sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang league-leader Benedicto College (BC) Cheetahs pinaagi sa overtime, 62-60, niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 24, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Jaguars nga nakabaton sa ikaduha nilang kadaugan sulod sa lima ka duwa, nakamugna og 22-11 nga labaw human sa 1st quarter sa pagpangulo nila ni Alcher Obra, Kenneth Cole, Christian Sollano, ug Michael Villasan.
Padayong naglabaw ang Jaguars sa pagpadayon sa duwa una pa naka-rally ang Cheetahs ug tablahon ang duwa, 52-52, pagkahuman sa regulation period nga maoy nakapugos og overtime.
Ang Cheetahs nga nakaangkon sa labing una nilang pilde sulod sa lima ka duwa, daw nakakuha og momentum sa overtime sa kalit lang, niabli ang pultahan sa Jaguars paingon sa kadaugan dihang nakamugna og three-point shot si Kirst Da Silva nga gisundan og three-point play ni John Nonay sa himatyong mga segundo.
Ang Jaguars gipangulohan ni Cole pinaagi sa iyang 16 puntos samtang niamot og 13 puntos si Sollano.
Ang Cheetahs gipangulohan ni Den Rick Orgong pinaagi sa iyang 13 puntos, niamot og 12 puntos si Serge Gabines samtang nitunol og 11 puntos si John Carlo Sabroso.
Dobleng blackeye ang naangkon sa Cheetahs gumikan kay hasta ang ilang manghod nga Baby Cheetahs napilde sa high school defending champion Sascred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 70-56. / ESL