Cheetahs miangkon og bahin sa liderato

Mga duwa karon:

5:15 pm- UV batok UCLM (High School)

6:45 pm- USJ-R batok USPF (College)

Nakakuha og bahin sa liderato sa college division ang Benedicto College (BC) Cheetahs human nila gipangkawras ang University of the Philippines (UP) Cebu Fighting Maroons sa main game niadtong Martes sa gabii, Oktubre 15, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Ang Cheetahs ningsaka sa 3-0 nga rekord ug nakig-uban sa University of Cebu (UC) Webmasters sa ibabaw nga bahin samtang ang Fighting Maroons ningdakin-as sa ubos nga bahin dala ang 1-3 nga baraha.

Sa high school division, gipangmakmak sa defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 88-63.

Ang Magis Eagles ninglupad bitbit ang 4-1 nga rekord samtang ang Baby Warriors nasukamod sa labing ubos nga puwesto dala ang 0-5 nga baraha. / ESL