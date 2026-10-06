Cheetahs miingkab sa Warriors

Nakaangkon og bahin sa liderato ang Benedicto Cheetahs human nila gipang-ingkib ang University of San Carlos (USC) Warriors, 69-62, sa main game niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 5, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs ningsaka sa 6-1 nga rekord nga naghatag kanila og bahin sa liderato kauban ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Nagpaulbo og three-point bomb si John Carlo Sabroso sa nahabiling 4:52 minutos aron hatagan ang Cheetahs og 59-58 nga labaw.
Human niini, nagsalimoang na ang duwa sa Warriors ug gipahimuslan kini sa Cheetahs aron iposte ang pito ka puntos nga kadaugan.
Ang Cheetahs gipangulohan ni Den Rick Orgong pinaagi sa iyang 22 puntos, nidugang og 14 puntos si Alcher John Pabalan samtang ningtampo og walo ka puntos matag usa sila si Sabroso ug Kenneth Babalcon.
Ang Warriors nga nahagbong sa 5-3 nga rekord, Jhoernel Tangkay pinaagi sa iyang 14 puntos, niamot og siyam ka puntos si Joshua Herbito samtang nitampo og walo ka puntos si James Enriquez.
Sa high school division, ningpatong sa solong liderato ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters human nila gipangpukan ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers, 78-67, pinaagi sa overtime.
Ang Baby Webmasters ningsulbong sa 6-1 nga rekord samtang ningdakin-as sa 2-3 nga rekord ang Baby Green Lancers. / ESL