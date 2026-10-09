Cheetahs mikitkit sa UV Lancers

Nibalik sa solong liderato ang Benedicto College (BC) Cheetahs human nila gipangkitkit ang 4-peat defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 64-55, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 8, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs ningkatkat pagbalik sa ibabaw dala ang 7-1 nga rekord samtang ningdakin-as sa ikaduhang luna ang Green Lancers dala ang 6-2 nga rekord.
Ang Cheetahs ni coach BJ Murillo ninggamit og pilit nga depensa gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, nga maoy tataw nga hinungdan nga naputol nila ang unom ka sunodsunod nga kadaugan sa Green Lancers ni coach Gary Cortes.
Tungod sa depensa sa Cheetahs, ang Green Lancers nakamugna og 23 ka turnovers. Nakakawat sab og 16 ka steals ang Cheetahs nga nakatabang og dako aron pahanuyon ang ilang opensa.
Sama sa naandan, ang Cheetahs gipangulohan ni Den Rick Orgong pinaagi sa iyang 16 puntos samtang ningdugang og 10 puntos matag usa sila si Kenneth Babalcon, Jesli Dela Cruz ug Serge Gabines.
Ang Green Lancers gipangulohan ni Kent Ivo Salarda pinaagi sa iyang 14 puntos samtang niamot og 12 puntos si Raul Gentallan.
Sa high school division, ningsulbong sa ibabaw ang University of Cebu (UC) Main Baby Webmasters human nila gipangbuntog ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 47-44.
Ang Baby Webmasters ningkatkat sa 7-1 nga rekord samtang ang Dragons ningsukarap sa 2-3 nga rekord. / ESL