Cheetahs mikuha’g bahin sa ikaduhang puwesto

Nakakuha’g bahin sa ikaduhang puwesto ang Benedicto College (BC) Cheetahs human nila gipangkawras ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 84-70, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Okture 30, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs ningkatkat sa 6-2 nga rekord diin ilang gikauban og puwesto ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Gipangulohan ni Den Rick Orgong ang Cheetahs pinaagi sa iyang 17 puntos.
Sa ilang bahin, ang Panthers nahagbong sa 2-6 nga baraha.
Pagsugod pa lang, nanginit dayon ang Cheetahs ug nakaposte dayon kini’g dobleng numero nga puntos nga labaw sa sayong bahin.
Adunay higayon nga nakaduol pagbalik ang Panthers apan ningbulhot na sab ang opensa sa Cheetahs sa katapusang quarter aron iselyo ang kadaugan.
Sa high school division, wala’y kaluoy nga gipangkusokuso sa defending champion Sacred Heart School–Ateneo de Cebu Magis Eagles ang BC Baby Cheetahs, 69-31. / ESL