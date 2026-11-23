Niagi pa og overtime una nakawrasan sa league-leader Benedicto College (BC) Cheetahs ang University of San Carlos (USC) Warriors, 67-64, niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, napahugtan sa Cheetahs ang ilang paggunit sa liderato dala ang 11-2 nga rekord.
Nagkinahanglan na lang og usa ka daog ang Cheetahs aron makaseguro og puwesto sa Final 4.
Gipangulohan ni Den Rick Orgong ang Cheetahs pinaagi sa iyang 17 puntos, nidugang og 14 puntos si Serge Gabines samtang nitunol og 11 puntos si Jhunrel Dagatan.
Ang Warriors, nga nahagbong sa 8-6 nga rekord, gipangulohan ni James Paolo Gica pinaagi sa iyang 24 puntos.
Sa laing duwa, nagpabiling buhi ang paglaum sa University of Cebu (UC) Webmasters alang sa Top Four human nila gipanglampornas ang ilang sister-team UCLM, 90-61.
Ang Webmasters ningsaka sa ikaunom dala ang 6-6 nga rekord samtang ang UCLM ningsukarap sa 3-10 nga rekord.
Ningbawi ang UCLM sa high school division diin ilang gipangkusokuso ang San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds, 80-49.
Sa laing mga sangka sa high school, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Junior Wildcats ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 77-51, samtang gipangpukan sa BC Baby Cheetas ang Paref Springdale Titans, 81-73. / ESL