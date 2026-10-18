Cheetahs mipaak sa Webmasters

Gipakita sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ilang kusog ug lahotay batok sa University of Cebu (UC) Webmasters, 67-64, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament niadtong Sabado sa gabie, Oktubre 17, 2026, didto sa Cebu Coliseum, dakbayan sa Sugbo.
Ang 1-2 punch ni Den Rick Orgong ug Serge Gabines maoy nangulo sa pwersa sa Cheetahs. Si Orgong nipabuto og 17 puntos ug lima ka rebounds, samtang double-double ang gihatag ni Serge Gabines nga 16 puntos ug 10 rebounds.
Niamot pdu si Kenneth Babalcon og 11 puntos ug lima ka rebounds para sa Cheetahs, kinsa nisaka ngadto sa impresibo nga 8-1 (win-loss) record.
Ang Webmasters nakakuha og 18 puntos ug lima ka rebounds gikan ni Ray Charles Libatog, samtang nidugang si Jefferson Nonol og 14 puntos, niamot usab si Ricofer Sordilla og 11 puntos ug si Maverick Angelo Eligoyo nidugang og 8 puntos ug 13 rebounds.
Tungod sa maong kapildihan, nahagba ang Webmasters sa 5-4 nga kard ug naa sa ikalima nga pwesto sa team standings. / RSC