Cheetahs misaka balik sa liderato

Ningkatkat og balik sa solong liderato ang Benedicto College (BC) Cheetahs human nila gipangkawras ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 72-60, niadtong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs ningsaka sa 10-2 nga rekord, nga nagpahayag og samot sa ilang paglaum nga makaselyo og luna sa top 2, nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo sa umaabot nga semi-finals.
Gipangulohan ni John Pabalan ang Cheetahs pinaagi sa iyang 18 puntos, nidugang og 13 puntos si Den Rick Orgong samtang nihatag og 12 puntos si Jhunrel Dagatan.
Sa ilang bahin, ang Panthers ningsukamod sa labing ubos nga luna dala ang 2-10 nga rekord.
Sa laing duwa sa college division, gipangsikaran sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ang University of Cebu (UC) Webmasters, 71-55.
Sa kadaugan, niamag og gamay ang paglaum sa Jaguars makasulod sa semis dala ang 7-6 nga rekord, kasamtangang ikalima sa standings.
Sa ilang bahin, ang Webmasters ningdakin-as sa ikaunom nga luna dala ang 5-6 nga baraha.
Sa high school division, ningpatong sa solong liderato ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles human nila gipangdagit sa dakong kapildihan ang PAREF Springdale School (PSS) Titans, 79-39.
Sa lain pang mga duwa sa high school, gipangbuntog sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang USJ-R Jaguar Cubs, 73-63, samtang gipangmakmak sa San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors ang San Roque College de Cebu (SRCDc) Greyhounds, 79-39. / ESL