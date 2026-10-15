Cheetahs moharong sa Webmasters sa Cesafi

Mga duwa ugma:
10:30 A.M CITU Junior Wildcats batok SCSC Baby Warriors (High School)
12:30 P.M CEC Dragons batok Paref Springdale (High School)
2:00 P.M SHS-AdC Magis Eagles batok UC Junior Webmasters (High School)
3:30 P.M UCLM Webmasters batok UP-Cebu Fighting Maroons (College)
5:00 P.M Benedicto Cheetahs batok UC Webmasters (College)
Ang Benedicto College (BC) Cheetahs naglantaw nga magpadayon ang ilang pagsutoy sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi), apan ang higante nga University of Cebu (UC) Webmasters maoy ilang babag karong Sabado, Oktubre 17, 2026, sa men’s basketball.
Tulin ang pagdagan sa Cheetahs karon nga season ug sila ang naglingkod sa babaw sa team standings bitbit ang 7-1 (win-loss) record.
Apan di ra layo ang mga gagukod sa ilang likod, lakip na niini ang Webmasters nga anaa sa ikatulong pwesto dala ang 5-3 nga baraha. Ang many-time defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers mao ang naa sa ikaduhang pwesto dala ang 6-2 nga baraha.
Mobalik ang Cesafi human kini nipahuway og pila ka adlaw tungod sa pag-usab sa eskedyul diin gibutang na ang tanan nga duwa sa weekends.
Sa lain nga college matchup, magtigi ang UCLM Webmasters (1-7) og University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons (2-6).
Samtang sa high school division, Cebu Institute of Technology-University Junior Wildcats (5-2) mobatok sa San Carlos School of Cebu Baby Warriors (2-4), ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons mobangga sa Paref PSS Titans (1-5), ug ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles (4-0) mosukod sa UC Main Junior Webmasters (7-1). / RSC