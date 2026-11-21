Mga duwa karon:
10:30 A.M BC Baby Cheetahs batok Paref Titans (High School)
12:00 P.M CIT-U Baby Wildcats batok CEC Blue Dragons (High School)
2:00 P.M. UCLM Junior Webmasters batok SRCDC Greyhounds (High School)
3:30 P.M UC-Main Webmasters batok UCLM Webmasters (College)
5:00 P.M USC Warriors batok BC Cheetahs (College)
Palapdan sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ilang kupot sa liderato samtang ang University of San Carlos (USC) Warriors mogunit sa ilang pwesto sa top four sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament karong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026, sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Cheetahs naglingkod sa babaw sa team standings bitbit ang impresibo nga 10-2 (win-loss) record samtang ang Warriors nagtaop sa ikaupat nga pwesto dala ang 8-5 nga baraha.
Importante kini nga duwa sa duha ka teams kay kon modaog ang Benedicto mas modako ang ilang labaw sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Archers nga naa sa ikaduhang pwesto.
Ang USC sa ilang habig, kon makalabni og daog mosikit sila sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats nga naa sa ikatulong pwesto.
Sa ilang uwahing pagsangka, gitukob sa Cheetahs ang Warriors sa iskor nga 69-62 niadtong Oktubre 5. Gipangulohan ang Benedicto ni Den Rick Orgong nga nipabuto og 22 puntos.
Ang Cheetahs gikan og daog kontra sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 72-60, niadtong Nobiyembre 15, samtang ang Warriors nagtinguha nga makabangon gikan sa kapildehan sa mga kamot sa Green Lancers, 53-58, niadtong Nobiyembre 14. Magtigi ang Warriors ug Cheetahs sa main game alas 5 sa hapon.
Sa laing duwa sa collegiate division, ang University of Cebu (UC) Main Webmasters mobangga sa ilang igsuon nga team ang UC-Lapu-lapu and Mandaue Webmasters alas 3:30 sa hapon.
Ang UC-Main adunay 5-6 nga baraha ug ang UCLM nagbitbit og 3-9 nga rekord.
Sa high school division, ang Benedicto BC Baby Cheetahs makigtigi sa Paref Titans alas 10 sa buntag, sundan kini sa CIT-U Baby Wildcats kontra sa CEC Blue Dragons alas 12 sa udto.
Ang duwa sa UCLM Junior Webmasters batok sa San Roque College de Cebu Greyhounds mao ang magsilbi nga main game sa high school sa alas 2 sa hapon.
Ang Junior Webmasters naa sa ikaduha sa high school standing nga adunay 8-1 nga baraha, gasunod sila sa defending champion Sacred Heart Ateneo de Cebu Magis Eagles nga wala pa’y pilde sulod sa siyam ka duwa.
Ang Greyhounds sa ilang habig naa sa ika-11 sa standing nga adunay 2-8 nga rekord. / RSC