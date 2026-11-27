Mga duwa karon:
10:30 am- UV batok DBTC (High School)
12:30 pm- UC batok USPF (High School)
2:00 pm- SHS-AdC batok UCLM
(High School)
3:30 pm- BC batok UCLM (College)
5:00 pm- UC batok CITU (College)
Seguradong luna sa top 2 sa college division ang tinguha sa Benedicto College (BC) Cheetahs sa ilang pagpakigbatok sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) sa ikatulong duwa karong Sabado sa hapon, Nobiyembre 28, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs kasamtangang naggunit sa liderato dala ang 11-2 nga rekord apan ning puntoha, wala pa sila’y kaseguroan nga makasulod sa top 2 inig human sa double-round elimination.
Mahinungdanon ang pagsulod sa top 2 kay maghatag kini og twice-to-beat nga bintaha sa semi-finals.
Sa ilang bahin, garbo na lang ang giapas sa UCLM ning sangkaa tungod kay wala na man sila’y poruhan nga makaabante sa semis. Ang UCLM nagbitay sa ubos nga bahin dala ang 3-10 nga rekord.
Sa laing duwa sa college division, magsangka ang Cebu Insitute of Techbology University (CITU) Wildcats ug University of Cebu (UC) Webmasters.
Parehong mahinungdanon kining sangkaa alang sa duha ka mga kampo.
Ang Wildcats kasamtangang naa sa ikatulo nga puwesto dala ang 8-4 nga rekord samtang ang Webmasters naa sa ikaunom bitbit ang 6-6 nga rekord.
Nagkinahanglang modaog ang Wildcats ning sangkaa aron magpabiling buhi ang ilang paglaum sa top 2.
Sa ilang bahin, wala na man tuod poruhan nga makasulod sa top 2 ang Webmasters apan dako pang buhi ang ilang paglaum nga makasulod sa top 4.
Sa high school division, magsangka ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ug Don Bosco Technological center (DBTC) Greywolves sa premirong duwa sugod sa alas 10:30 sa buntag.
Mosunod ang engkuwentro tali sa UC Baby Webmasters batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers ug defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok UCLM. / ESL