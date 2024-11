Cheetahs padayong mamasin sa Top 2

Mga duwa karon:

12:30 pm- USPF batok SHS-AdC (High School)

2:00 pm- UV batok CRMC (High School)

3:30 pm- CITU batok BC (College)

5:00 pm- USC batok CRMC (College)

Ipabiling buhi ang ilang paglaum nga makasulod sa top two ang tinguha sa Benedicto College (BC) Cheetahs sa ilang pagpakigsangka sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa ikatulong duwa karong Sabado sa hapon, Nobiyembre 23, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Colisuem.

Ang Cheetahs kasamtangang naa sa ikatulong luna dala ang 5-1 nga rekord apan puwedi pa silang makapugos og triple-tie sa ibabaw nga bahin kon modaog sila sa katapusan nilang duha ka mga tahas sugod karon.

Kon mahitabo ang triple-tie, hayan buakon kini sa quotient aron pagdeterminar sa top two, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa semis.

Ang Wildcats, nga adunay 2-5 nga rekord, wala na’y purohan nga makaabante.

Sa main game, magsangka ang parehong wala na sab paglaum nga Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs ug University of San Carlos (USC) Warriors.

Sa high school division, magkumbati sa premirong duwa ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers.

Mosunod ang sangka sa CRMC Baby Mustangs ug University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers. / ESL