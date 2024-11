Cheetahs, Panthers magbugno

Mga duw karon:

5:15 pm- CITU batok BC (High School)

6:45 pm- USPF batok BC (College)

Magkinawrasay ang Benedicto College (BC) Cheetahs ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa main game karong Martes sa gabii, Nobiyembre 5, 2024 (PH time) sa pagbalik sa aksyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ning maong bugno, protektahan sa Cheetahs ang ilang limpyong 3-0 nga rekord nga nagpahiluna kanila sa ikatulong dapit sunod sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers (5-1) ug University of Cebu (UC) Webmasters (5-0).

Sa premiro nilang tahas, nagbangis ang Cheetahs ug wala’y kaluoy nilang gipangkitkit ang Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs, 90-68, niadtong Septiyembre 21 atol sa pagsugod sa season.

Gisundan kini sa Cheetahs og laing kadaugan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 73-66, ug University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 63-56.

Batok sa Panthers, nga adunay 2-3 nga rekord, gilaumang makasugat og grabeng kinawrasay ang Cheetahs.

Sa premirong duwa, ang BC Baby Cheetahs makigkinawrasay sab sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens sa high school division. / ESL