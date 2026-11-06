Cheetahs, Wildcats magbugno

Mga duwa karon:
10:30 am- SCSC batok UCLM (High School)
12:30 pm- SRCDC batok SHS (High School)
2:00 pm- UV batok BC (High School)
3:30 pm- UCLM batok UV (College)
5:00 pm- BC batok CIT-U (College)
Pahugtan og suway sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ilang paggunit sa solong liderato sa college division sa ilang pagpakigkinawrasay og balik sa Cebu Institute of Technology – University (CIT-U) Wildcats sa main game karong Sabado, Nobiyembre 7, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CesafI) sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs kasamtangang nagsolo sa ibabaw dala ang 9-1 nga rekord apan wala pa kini nakahatag kanila og kaseguroan nga makasulod sila sa Top 4 human sa double-round elimination.
Sa ilang bahin, ang Wildcats, nga adunay 6-4 nga rekord, kasamtangang nakigbahin sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa ikaupat nga puwesto.
Ning puntoha, tanang mga magduduwa mahinungdanon alang sa duha ka kampo hininungdan nga gilaumang ipagawas nila ang ilang tanang makaya makuha lang ang kadaugan.
Sa premiro nilang panagsangka niadtong Septiyembre 20, gipangkitkit sa Cheetahs ang Wildcats, 67-53.
Sa laing duwa sa college division, magsangka ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters.
Ang Green Lancers kasamtangang naa sa ikadunang luna dala ang 7-3 nga rekord samtang naa sa ikapito ang UCLM Webmasters nga dala ang 3-8 nga rekord.
Sa high school division, magsangka sa premirong duwa ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors batok UCLM Junior Webmasters sugod sa alas 10 sa buntag.
Mosunod ang engkuwentro sa defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (ShS-AdC) Magis Eagles batok San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds ug UV Baby Green Lancers batok BC Baby Cheetahs. / ESL