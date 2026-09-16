Cheetas mikatkat sa liderato

Mga duwa karon:
6:15 PM- Paref batok CIT-U (High School)
7:45 pm- UCLM batok USJ-R (College)
Wala lang gipangkawras, gipanglubong pa sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang inilog nga University of Cebu (UC) Webmasters, 67-50, sa main game niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 15, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) sa Cebu Coliseum.
Ning makapakaging nga kadaugan, nailog sa Cheetahs ang solong liderato sa college division gikan sa Webmasters.
Ang Cheetahs ningkatkat sa 3-0 nga rekord samtang ang Webmasters ningdakin-as sa 3-1 nga baraha.
Ang Cheetahs ni coach BJ Murillo sayong nagpainit sa ilang opensa ug nakaposte kini og 21-10 nga labaw human sa 1st quarter.
Human niini, kontrolado na sa Cheetahs ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo ug aduna pa’y higayon nga ningburot sa 20 puntos ang ilang labaw.
Pinaagi sa kumbinasyon nila ni Jesli dela Cruz, Nicole Jay Cabañero, Serge Gabinez, ug rookie Alcher Pabalan, nadominar sa Cheetahs ang ilawom nga bahin, usa sa labing dakong hinungdan sa ilang kadaugan.
Gipangulohan sa maidlas nga pointguard nga si John Carlo Sabroso ang Cheetahs pinaagi sa iyang 15 puntos samtang nidugang og siyam ka puntos ug 11 assists ang napiling Player of the Game awardee nga si Kenneth Babalcon.
Dobleng kasaulogan ang naangkon sa BC gumikan kay hasta ang ilang manghod nga Baby Cheetahs ningposte sab og dakong kadaugan batok sa San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds, 70-50, sa high school division.
Magpadayon ang aksiyon karong Huwebes sa gabii, Septiyembre 17. / ESL