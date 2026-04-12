Chene Band, bag-ong pop rock sa Toledo city

Ang Chene Band usa ka pop rock nga naka-base sa Toledo City, Cebu. Ang mga miyembro niini mao silang Jolan (keyboards), Chet (guitar 1), Bangkai Alas (guitar 2), Ivan (bass), Van (drums), Ekim (techno drums), ug Irene (vocals).
Nagsugod sila isip magbarkada 20 katuig na ang nakalabay. Gikan sa simple nga bonding ug jam sessions hangtod nga nahimo silang banda.
Human sa pandemic, naghimo sila og ilang original songs. Ang ilang inspirasyon mao si Chene, usa ka bata nga may autism nga duol sa ilang kasingkasing.
Bisan kon adunay kakulian si Chene sa pagsulti, apan may talagsaon nga talento sa musika nga nakatabang aron mahimo nila ang ilang EP (Extended Play) album.
Ang ilang EP giulohan og “Kolorpol” tungod sa nagkadaiya niyang feel ug style. Morag color nga nagrepresentar og lain-laing emosyon sama sa pop, rock, ballad, ug experimental sound.
Ang ilang gusto nga maka-relate ang tanan nilang audience mao nga lainlain ang ilang genre.
Ang ilang EP gilusad gahapon, Abril 11, 2026, sa J-Cobs Kusina Bar and KTV. Ang Chene band mahimong makontak sa ilang Facebook page nga Chene Band. Aktibo sab sila sa YouTube, ug Spotify. / PR, ArielItumay