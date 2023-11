CHH: Integridad sa bldg. nagpabilin

Gibana-bana nga moabot og P2.4 milyunes ang danyos sa sunog nga niigo sa ika-pitong andana sa Chong Hua Medical Mall, Barangay Capitol Site, Cebu City sa Lunes, Nobiyembre 27, 2023 sa hapon.

Samtang ang Chong Hua Hospital management nipagawas og opisyal nga pamahayag pinaagi sa ilang official social media page nga menor lang ang sunog.

“We want to assure the public that, as of now, the building structure which is still under construction, remains unaffected, and there is no reason for concern regarding its integrity,” tipik sa statement sa Chong Hua Hospital.

Samtang sa laing sunog nga niigo sa barangay hall sa Barrio Luz, Cebu City, Martes, Nobiyembre 28 sa alas 4:35 sa hapon, moabot sa kapin sa P1 milyon ang danyos.

Kini maoy gibutyag ni F03 Emerson Arceo sa Superbalita Cebu sa dihang ang first alarm giisa sa alas 2:44 sa hapon ug na-fire out paglabay sa 16 minutos.

Dugang pa ni Arceo nga way gikataho’ng naangol ug padayon ang ilang imbestigasyon sa hinungdan sa sunog.

Wa pa matino ang hinungdan sa sunog sa barangay hall sa Barrio Luz ug way gikataho nga naangol o nakalas sa maong hitabo.