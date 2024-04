Chicken Timplados gisumsoman sa Gin Kings

Gipangsumsoman sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 87-77, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Marso 31, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Gin Kings ningmugna og 19-5 run sa 3rd quarter aron kontrolahon ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo.

“It’s a huge win. This was truly an effort game for us, it wasn’t pretty, just a real good effort on defense,” matod ni Ginebra coach Tim Cone.

Ang Gin Kings ningsaka sa 3-1 nga rekord samtang ang Hotshots nahagbong sa 1-1 nga baraha.

Puntos matag usa:

Ginebra (87) - Pringle 17, M. Ahanmisi 16, J.Aguilar 16, Malonzo 11, Standhardinger 11, Onwubere 8, Tenorio 5, Pinto 3.

Magnolia (77) - Sangalang 17, Jalalon 15, Lee 12, Barroca 11, Tratter 10, Abueva 4, Mendoza 3, Corpuz 3, Laput 2. Quarterscores: 17-18, 37-40, 60-56, 87-77. / ESL