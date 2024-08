Child porn ug illegal gambling sites; gipakgang

Nagpadayon ang Globe sa pagpakita sa ilang dakong tumong sa online safety ug proteksyon sa pagpadayon sa ilang mga paningkamot nga babagan ang access sa child pornography ug illegal gambling sites.

Sa unang bahin sa 2024, malampusong na-intercept sa Globe ang 1,718 ka domain ug 190,167 ka URL nga may kalabutan sa child pornography diin nagpakita sa pagsaka gikan sa 1,295 ka domain ug 129,652 ka URL nga gi-block sa samang panahon niadtong 2023.

Gipangusgan sab sa Globe ang pagsumpo sa mga illegal gambling sites, nga nag-deactivate sa 2,726 ka domain sa unang unom ka bulan sa 2024, itandi sa 1,828 sa samang panahon sa miaging tuig.

Sukad sa pagsugod sa kampanya niini nga #MakeITSafePH niadtong 2017, ang Globe aktibong mipahiuyon sa mga inisyatibo niini sa Anti-Child Pornography Act of 2009 (Republic Act 9775) kinsa nagmando sa mga internet service providers (ISPs) sa pagdeploy og mga teknolohiya nga makapugong sa pag-access o pagpasa sa child pornography.

"Globe is focused on creating a safer online environment for all, especially for children. Our increased efforts to restrict access to harmful content reflect our dedication to upholding the highest standards of online safety,” matod sa Globe’s Chief Information Security Officer and Chief AI Officer Anton Bonifacio.

Ang mga paningkamot sa Globe nagtumong sa pagpalambo sa kultura sa digital nga responsibilidad. / PR