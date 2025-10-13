China Coast Guard miabog sa 2 ka barko sa Pilipinas sa Pag-asa Island

Usa ka barko sa China Coast Guard (CCG) ang nag-water-cannon sa duha ka barko sa Pilipinas sa teritoryal nga kadagatan gawas sa Pag-asa Island niadtong Dominggo sa buntag, Oktubre 12, 2025.
Sa usa ka press conference sa Lunes, Oktubre 13, si Commodore Jay Tarriela kinsa tigpamaba sa PCG alang sa West Philippine Sea (WPS), niingon nga ang CCG 21559 direkta nga niigo ug nidasmag sa BRP Datu Pagbuaya human kini gibombahan og water cannon, lakip na ang BRP Datu Bankaw ug BRP Datu Sanday.
Ang tanang tulo ka mga barko gipanag-iya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ug nagpahigayon sa programang “Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda” (KBBM) aron maseguro ang kaluwasan ug kasegurohan sa mga mananagat nga Pilipino sa teritoryal nga kadagatan sa nasod.
Matod ni Tarriela, ang BRP Datu Pagbuaya ra ang nakaangkon og dakong kadaot gikan sa pagdasmag ug pag-water-cannon sa Chinese nga barko.
“Despite these bullying tactics and aggressive actions, the PCG and BFAR remain resolute. We will not be intimidated or driven away, as our presence in the Kalayaan Island Group is crucial for protecting the rights and livelihoods of Filipino fishermen,” batbat ni Tarriela.
Sa usa ka pamahayag, ang US Ambassador sa Pilipinas nga si MaryKay Carlson, nidayeg sa kaisog ug abilidad nga gipakita sa mga personahe nga Pilipino atubangan sa harassment gikan sa China.
“The United States condemns China’s aggressive actions in defiance of international law and supports the Philippines in pursuit of a #FreeandOpenIndoPacific,” asoy ni Carlson. / TPM /SunStar Philippines