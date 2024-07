China midayeg ni Pres. Ferdinand Marcos Jr. sa pag-ban na sa Pogo

Nipagawas ang China og talagsaong pagdayeg sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Huwebes, Hulyo 25, 2024, tungod sa iyang kamandoan nga nagdili sa kaylap ug gipadagan sa China nga online gaming operations.

Giakusahan ni Marcos ang pipila nga nangahas sa mga krimen, lakip ang mga pinansyal nga scam, human trafficking, kidnapping, torture ug pagpatay.

Usa ka executive order (EO) nga giluwatan sa pagpatuman sa direktiba sa Pogo ban ni Marcos. Ang relasyon tali sa China ug Pilipinas ubos ni Marcos nahugno sukad nga gitugotan niya ang pagpalapad sa presensya sa militar sa US sa nasod ubos sa 2014 defense pact ug nagsugod ang panag-away tali sa ilang pwersa sa giawayan nga South China Sea sa miaging tuig.

Usa ka kampanya sa Pilipinas mao ang pagbutyag sa agresibo nga mga aksyon sa China sa gilalisan nga kadagatan pinaagi sa prensa aron makakuha og internasyonal nga suporta ug nakapukaw sa usa ka grabe nga gubat sa mga pulong. Ang kamanduan ni Marcos sa iyang State of the Nation Address (Sona), Lunes, Hulyo 22, nga nagdili dayon sa tanang online gambling outfits nga gipadagan sa mga magpapatigayon gikan sa China — gibana-bana nga mokabat sa kapin sa 400 sa tibuok Pilipinas ug nag-empleyo sa libuan ka mga Chinese ug Southeast Asian nationals — miabut taliwala sa nagpadayong kampanya sa gobyerno sa pagpuhag sa ilegal nga Pogo nga nagbiktima sa mga Insek sa mainland China.

Ang China, pinaagi sa embahada niini sa Manila, maoy nitunol sa pamahayag sa lakang ni Marcos.

“We believe this decision echoes the call of the Philippine people and serves the common interests of people of both countries,” sumala sa usa ka opisyal sa Chinese Embassy sa Huwebes sa gabii, Hulyo 25, 2024 sa Manila.

“China is ready to continue its strong law enforcement cooperation with the Philippines and better protect the safety and well-being of the two peoples,” dugan sa pamahayag.

Ang pamahayag sa Chinese Embassy nga gipasangil niini ngadto sa wala hinganli nga tigpamaba nag-ingon nga ang China nagdili sa tanang matang sa sugal.

Ug nidugang nga ang gobyerno sa China nagpugong sa mga lumolupyo sa China nga nakiglambigit sa mga negosyo sa sugal sa gawas sa nasod lakip na ang gitawag nga Philippine offshore gaming operator o Pogo.

“Pogo breeds serious crimes and gravely undermines the interests of both Philippine and Chinese peoples,” dason sa Chinese Embassy.

Ang pagsumpo sa gobyerno sa Pilipinas nisangpot sa pagsira sa daghang nagkalapad nga mga complex diin ang mga otoridad nagduda nga liboan ka mga Intsek, Vietnamese ug uban pang mga langyaw nga kasagaran gikan sa Southeast Asia ang ilegal nga gi-recruit uban ang mga saad sa taas nga sweldo.

Apan sa ulahi napugos sa pagtrabaho sa makaluluoy nga mga kahimtang ug gihulga sa grabe nga kadaut kon sila mosupak sa mga sugo o misulay sa pag-ikyas.

“Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder,” matod ni Marcos

“The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop,” dugang ni Marcos.Ang mando ni Marcos sa pagsira naglangkob sa mga online gaming outfits, nga nakakuha og permit gikan sa mga otoridad sa Pilipinas, ug kadto naglihok sa underground kun ilegal. Ang kamandoan higpit nga ipatuman bisan pa sa kadako sa buluhaton, matod sa mga opisyal sa Pilipinas.

“The absolute policy of the president is no more Pogo,” matod ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngadto sa The Associated Press sa miaging buwan.

Gimanduan ni Marcos ang ahensya sa pasugalan sa iyang gobyerno nga pahunongon ang operasyon sa mga sugal sa katapusan sa tuig. Iyang gihangyo ang mga labor official nga mangita og alternatibong trabaho para sa mga Filipino workers nga mabakwit tungod sa mga pagpanirado.