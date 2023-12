China: Military pressure sa Pilipinas magpadayon

BEIJING — Ang Foreign Minister sa China nga si Wang Yi niingon nga sila mopadayon sa military pressure sa Pilipinas taliwala sa kasungian sa soberanya sa South China Sea nga mahimong maglakip sa mga pwersa sa US nga manalipod uban sa treaty partner.

Sa usa ka panag-istoryahanay sa telepono niadtong Miyerkules uban sa iyang katugbang sa Pilipinas nga si Enrique A. Manalo, si Wang “warned that if the Philippine side misjudges the situation, goes its own way, or even colludes with ill-intentioned external forces to continue to stir up troubles, China will defend its rights in accordance with law and respond resolutely,” nitaho ang Xinhua News Agency.

Ang mga komento ni Wang gihimo human sa pagpalihok sa China sa iyang coast guard ug maritime militia aron babagan ang mga misyon sa suplay sa Pilipinas aron suportahan ang mga sundalo ug mananagat.

Giangkon sa China ang soberanya sa halos tibuok South China Sea, usa sa pinaka importante nga agianan sa tubig sa kalibutan alang sa shipping, nga nagbutang niini sa kasungian tali sa Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan ug Brunei, kinsa ang tanan nagmintinar sa mga pag-angkon sa mga isla, reef ug kahinguhaan sa ilawom sa dagat sa rehiyon.

Sa partikular nga mahait nga mga komentaryo, si Wang gikutlo nga namasangil sa Pilipinas nga “changed its policy stance so far, reneged on the promises it has made, provoked troubles at sea, and undermined China’s legitimate and lawful rights.”

“Instead of continuing in the wrong direction, the Philippine side should return to the right path as soon as possible, with properly handling and managing the current maritime situation as a top priority,” gikutlo si Wang nga nisulti. / AP