Chinese boxer moabot karon alang sa binukbokay sa Cebu Coliseum

Moabot na sa Sugbo karong Miyerkules sa alas 3:00 sa hapon, Mayo 6, 2026, si Chinese Dianxing Zhu alang sa iyang dakong tahas nga pagasubangon sa Dakbayan sa Sugbo.
Kauban ni Zhu nga moabot ang iyang manager nga si Robin Wang ug laing 11 ka mga kababayan, nga mohatag kaniya og suporta sa iyang pagpakigbatok kang Filipino Ian Paul Abne sa main event sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event nga gikatakda karong Sabado, Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.
Nagkanayon ang nagpasiugda sa promosyon nga si Cebu sportsman Lorenzo “Chao” Sy, aduna pa’y ubay-ubay nga mga kababayan ni Zhu ang mangabot karong Biyernes, Mayo 8.
“Mga 29 ni sila tanan nga mangabot diri,’ matod ni Sy, tag-iya sa Chao Sy International Promotions.
Ning iyang pag-asdang sa Sugbo, bawon ni Zhu ang mainitong hagit nga iyang pakabangon si Abne ning ilang away, nga usa ka International Boxing Federation (IBF) minimum weight title eliminator diin ang modaog mahimong mandatory contender ni8 IBF minimum weight king Filipino Pedro Taduran.
Aduna sab gyud unod ang bahad ni Zhu gumikan kay naila man siya nga usa ka knockout puncher ug adunay agresibo nga estilo.
Gibaliwala ra hinuon ni Abne ang bahad ni Zhu.
Gipasabot sa kampo ni Abne, kinsa sakop sa Cebu-based ARQ boxing stable, grabe ang ilang training ug dako ang ilang pagsalig nga molampos ang ilang batos.
Si Zhu adunay 16-1, 14KOs nga rekord samtang si Abne adunay 12-0, 4KOs nga baraha. / ESL