Chinese Consulate supak sa sugyot nga West PHL Sea Victory Day sa Sugbo

Gisupak sa Chinese Consulate sa Sugbo ang gisugyot nga resolusyon sa Cebu City Council nga nagdeklarar sa matag Hulyo 12 isip “West Philippine Sea Victory Day.”
Nipadayag ang konsulado sa ilang “gravest concern and firm opposition” dungan sa pag-insistir nga ang 2016 arbitral ruling nga pabor sa Pilipinas ilegal ug walay bili.
Pinaagi sa usa ka diplomatic note nga pinetsahan og Hunyo 22, 2026, pormal nga gisupak sa Chinese Consulate ngadto sa Cebu City Council ang maong resolusyon.
Gihulagway sa konsulado ang kadaugan sa Pilipinas isip usa lang ka “so-called Arbitral Victory in the South China Sea,” dungan sa pagtawag sa arbitrasyon nga “a political farce disguised in legal clothing” ug pag-insistir nga ang desisyon niini ilegal ug walay bili.
Ang gisugyot nga resolusyon, nga gipangamahanan ni Cebu City Councilor Pablo Labra II, nagtinguha nga ideklarar ang matag Hulyo 12 isip “West Philippine Sea Victory Day” sa Cebu City aron sa paghandom sa makasaysayanong kalampusan sa Pilipinas sa arbitrasyon niadtong 2016 ug pagmatuod sa suporta alang sa soberanong katungod ug maritime entitlements sa nasod. Nag-awhag usab kini sa Kongreso nga i-institutionalize o himoong tinuig nga obserbasyon ang maong adlaw sa tibuok nasod.
Kini nga lakang sa China daling gitubag sa Institute for Maritime and Ocean Affairs (IMOA).
Matod sa institusyon, walay bisan usa ka nasod sa kalibotan ang nagsuportar sa lapad nga pangangkon sa China ubos sa ilang gitawag nga nine-dash o 10-dash line.
Gipasidaan sa IMOA nga ang maong pangangkon sa China sa mga maritime area lapas na sa unsa ang gitugot ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Gipasabot sa IMOA nga ang European Union, United States, Canada, Australia, Japan, South Korea, India, New Zealand, Indonesia, ug daghan pang uban nga mga nasod nag-ila sa Arbitral Award sa Hulyo 12, 2016 isip final ug binding alang sa Pilipinas ug China. / CAV