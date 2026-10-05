Chinese Embassy mihimakak nihatag og P400M ni VP Sara

Way kamatuoran ang giluwatan nga pamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV sa iyang pasangil nga si Bise Presidente Sara Duterte nakadawat og minilyon nga pundo gikan sa kagamhanan sa Tsina, ug nihulagway sa maong alegasyon nga “false narrative.”
“We strongly condemn and firmly oppose such malicious rhetoric and actions. We urge the relevant individuals in the Philippines to stop political manipulation and not to drag Philippine domestic politics into China-Philippines relations,” matod pa sa Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng.
Dugang pa nga ang maong pasangil nagtinguha nga makakuha’g political gains pinaagi sa pagdaot sa nasud sa Tsina ug pagguba sa imahe sa maong nasud.
Sa sayo pa, si Trillanes nipasangil nga si Bise Presidente Duterte ug bana niini nga si Atty. Manases Carpio pinaagi sa ilang kompaniya ang nakadawat og P400 milyunes gikan sa Chinese government ug companies sukad niadtong 2019 ngadto na sa 2024. / TPM / SunStar Philippines