Chinese ship ‘mituyo’ pagdumbol sa PCG vessel

Gidumbol og "tuyo" sa usa ka barko sa Chinese Coast Guard (CCG) ang sakayan sa Philippine Coast Guard nga BRP Teresa Magbanua niadtong Sabado, Agusto 31, 2024.

Sa usa ka press confe­rence, nagkanayon si PCG spokesperson for the West Philippine Sea (WPS) Commodore Jay Tarriela nga ang Chinese vessels nialirong sa BRP Teresa Magbanua nga nagbiyahian sa Escoda Shoal gikan niadtong Abril, 2024.

Pipila ka mga minutos human gitagak ang ankla sa BRP Teresa Magbanua, nipaduol niini ang CCG vessel 5205 hangtod nga nadumbolan ang port vow sa BRP Teresa Magbanua.

Matod ni Tariella, nitu­yok ang CCG vessel ug tuyo nga gidumbol niini ang starboard corner sa BRP Teresa Magbanua.

"After this, it went around and did another ramming to the PCG vessel," batbat ni Tarriela.

Gipasabot ni Tarriela nga sa dihang nagdagan pa lang sila sa Escoda Shoal, wala ra'y gihimo ang CCG nga makapainit sa sitwasyon.

"The PCG vessel did not provoke or did not do anything while we were loitering around Escoda Shoal but the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers des­pite being unprovoked," batbat ni Tarriela.

Ang insidente niresulta og dakong damage sa BRP Teresa Magbanua.

Sa ilang depensa, si China Coast Guard spokesperson Liu Dejun niingon nga BRP Teresa Magbanua, nga gii­ngon nilang illegal nga nagpundo sa shoal, nisaka sa ankla niini ug maoy mibangga sa barko sa CCG.

"The Chinese Coast Guard will take the measures required to resolutely thwart all acts of provocation, nuisance and infringement and resolutely safeguard the country’s territorial sovereignty and maritime rights and interests," pag-insister ni Liu.

Ang Chinese embassy sa Manila nipasangil nga ang Pilipinas nisuway paggama og laing Renai Jiao (Ayungin Shoal) nga sitwasyon sa Escoda Shoal.

Nagkanayon si Tarriela nga ang nag-over acting ang China sa Escoda Shoal tungod sa presensya sa BRP Teresa Magbanua gikan pa niadtong Abril human sa gikatahong reclamation activities sa China sa maong dapit.

Gibarugan sa Philippine go­vernment nga ang Escoda Shoal, nga 75 nautical miles lang ang gikay-on gikan sa Pala­wan, nasulod sa 200-nautical-mile exclusive economic zone sa Pilipinas. / TPM / SunStar Philippines