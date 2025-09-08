Chiu maoy no.1 pick sa PBA draft

Gipili sa Terrafirma Dyip ang labing taas nga aplikante sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft nga gipahigayon niadtong Dominggo, Septiyembre 7, 2025, sa Mall of Asia Music Hall sa Pasay City.
Gitumbok mao ang produkto sa Ateneo de Manila (ADMU) Blue Eagles nga si 6’10” Geo Chiu.
"A blessing and a dream come true," matod ni Chiu nga napatik sa www.pba.ph.
Si Chiu, kinsa nakaduwa kadiyot sa Gilas Pilipinas, nakadesisyon nga mosulod sa PBA human sa iyang kasinatian sa Japan B.League.
Gilauman nga mokuha dayon og dakong atensyon si Chiu inig duwa niya sa PBA gumikan kay sa iyang kapabilidad, makasukol siya og insakto sa dekalidad nga big men sa liga sama nila ni June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen, Japeth Aguilar sa Brgy. Ginebra Gin Kings, Poy Erram sa TNT Tropang 5G, ug Raymond Almazan sa Meralco Bolts.
Ang Converge FiberXers nigamit sa ilang katungod sa No. 2 pick aron kuhaon si Juan Gomez de Liano, kinsa produkto sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons.
Ang kanhi sakop sa Gilas Youth nga si Dalph Panopio gipili sa Blackwater Bossing isip No. 3 pick, ang laing produkto sa Ateneo nga si Chris Koon gipili sa NorthPort Batang Pier isip No. 4 pick, unya gikuha sa NLEX Road Warriors isip No. 5 pick ang produkto sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws nga si LJay Gonzales.
Mokompleto sa nangapili sa 1st round mao sila si No. 6 Yukien Andrada sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, No. 7 Fil-Am hotshot Jayson Brickman sa Meralco, No. 8 Will Gozum sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, No. 9 Christopher Miller sa San Miguel Beermen, No. 10 Christian Manaytay sa Rain or Shine Elasto Painters, No. 11 Sonny Estil sa Ginebra, ug No. 12 Arthur Roque sa Rain or Shine.
Sa 122 ka mga aplikante, 77 ang nangapili sa drafting nga niabot og 11th round.
Usa sa gituohang nagmalipayon og maayo sa resulta sa drafting mao ang Converge gumikan kay nakuha nila si de Liano, kinsa maoy ilang gikinahanglan aron makatabang og dako sa ilang mga pambato nga sila si Justine Baltazar, Justin Arana, Alec Stockton, ug Schonny Wilson. / ESL