Chiu nagtinguha’ng makabalik sa Gilas

Nagkanayon ang pambatong sentro sa Terrafirma Dyip nga si Geo Chiu nga maningkamot siya og maayo nga mapalambo pa ang iyang abilidad alang sa iyang tinguha nga makaduwa pagbalik sa Gilas Pilipinas sa ugma damlag.
Gipasabot ni Chiu nga dihang gikuha siya isip usa sa practice players sa Gilas alang sa kampanya niini sa niaging Aichi-Nagoya Asian Games, grabe ang iyang kahinam nga makarepresentar pagbalik sa Pilipinas puhon.
Si Chiu, 25, nahilakip sa Batang Gilas program kaniadto hangtod nga nakaduwa siya sa seniors squad sa 2021 Olympic qualifiers ug 2023 FIBA World Cup qualifiers. / ESL