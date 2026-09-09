Chiz: Indigents hataga’g kasayon nga maka-avail og govt. services

Gitinguha ni Senator Francis “Chiz” Escudero ang mas lapad nga kahulogan sa “indigency” o kapobrehon aron mas daghang Pilipino ang makapahimulos sa mga serbisyo sa gobiyerno.
Matod niya, kasagarang gihimo nga basehan ang 4Ps, diin ang tan-aw ra sa gobiyerno kay income o kita ra.
“Ano ba talaga ibig sabihin ng indigency? Meaning 4Ps ka ba? Ang problema kasi sa batas natin iisa lang ibig sabihin ng indigency. Pero para sa akin iba’t iba ang level ng indigency,” matod pa ni Escudero sa iyang podcast “Chiz Wiz! Usapang May Laman.”
Apan gipunting niya nga ang kapobrehon kinahanglan usab tan-awon base sa sitwasyon sama sa pamilyang nabug-atan sa dagkong bayranan sa pagpatambal o mag-atubang og kaso sa korte.
Tungod niini, buot sa senador nga usbon ang sistema aron dili ra usa ang sukdanan sa indigency sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno. / PR